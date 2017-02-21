17:28 | ТЕННИС — WTA

Макарова и Веснина - в четвертьфинале турнира в Дубае в парном разряде

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Екатерина Макарова и Елена Веснина одержали победу во втором круге турнира в Дубае. Сегодня россиянки в двух сетах обыграли Андрею Клепач и Марию Хосе Мартинес Санчес, представляющих Словению и Испанию соответственно.

Следующими соперницами российской пары станут Габриэла Дабровски из Канады и Елена Остапенко из Латвии.

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 365 250 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Второй круг 

МАКАРОВА/ВЕСНИНА (Россия, 2) - Клепач/Мартинес Санчес (Словения/Испания) - 6:3, 7:6 (7:5)

 Дабровски/Остапенко (Канада/Латвия) - Юрак/Родионова (Хорватия/Австралия) 7:6, 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/dubai/2017/12/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

на классе))

17:52

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