Макарова и Веснина - в четвертьфинале турнира в Дубае в парном разряде

Екатерина Макарова и Елена Веснина одержали победу во втором круге турнира в Дубае. Сегодня россиянки в двух сетах обыграли Андрею Клепач и Марию Хосе Мартинес Санчес, представляющих Словению и Испанию соответственно.

Следующими соперницами российской пары станут Габриэла Дабровски из Канады и Елена Остапенко из Латвии.

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 365 250 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Второй круг

МАКАРОВА/ВЕСНИНА (Россия, 2) - Клепач/Мартинес Санчес (Словения/Испания) - 6:3, 7:6 (7:5)

Дабровски/Остапенко (Канада/Латвия) - Юрак/Родионова (Хорватия/Австралия) 7:6, 6:1