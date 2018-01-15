04:35 | Теннис — WTA

Макарова и Веснина сыграют с Бушар и Стивенс в первом круге Australian Open-2018


Состоялась жеребьевка женского парного разряда Australian Open-2018. Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина сыграют в первом круге с канадкой Эжени Бушар и американкой Слоан Стивенс.

Алла Кудрявцева в паре с голландкой Михаэллой Крайчек встретится с немкой Татьяной Марией и француженкой Полин Пармантье, Наталья Вихлянцева и австралийка Арина Родионова сыграют с украинкой Катериной Бондаренко и сербкой Александрой Крунич, Анастасия Павлюченкова в паре с латышкой Еленой Остапенко встретятся с Ларой Арруабарреной и Арантой Парра-Сантоньей из Испании.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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