Макарова и Веснина сыграют с Бушар и Стивенс в первом круге Australian Open-2018

Состоялась жеребьевка женского парного разряда Australian Open-2018. Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина сыграют в первом круге с канадкой Эжени Бушар и американкой Слоан Стивенс.

Алла Кудрявцева в паре с голландкой Михаэллой Крайчек встретится с немкой Татьяной Марией и француженкой Полин Пармантье, Наталья Вихлянцева и австралийка Арина Родионова сыграют с украинкой Катериной Бондаренко и сербкой Александрой Крунич, Анастасия Павлюченкова в паре с латышкой Еленой Остапенко​ встретятся с Ларой Арруабарреной и Арантой Парра-Сантоньей из Испании.