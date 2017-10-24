Макарова и Веснина сыграют против Дабровски и Сюй Ифань на Итоговом турнире WTA

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина в первом круге Итогового турнира WTA в Сингапуре среди пар сыграют против канадки Габриэлы Дабровски и китаянки Сюй Ифань, информирует пресс-служба турнира.

Макарова и Веснина "посеяны" под вторым номером. Их соперницы – шестые. В полуфинале победительницы этой пары встретятся с победителем матчей между Эшли Барти и Кейси Деллакква и Кики Бертенс и Юханной Ларссон.

В других четвертьфиналах сыграют Мартина Хингис и Чжань Юнжань Анны-Лены Гренефельд и Кветы Пешке, а Тимея Бабош и Андреа Главачкова встретятся со Андреей Клепач и Марией-Хосе Мартинес-Санчес.

Напомним, что Макарова и Веснина являются действующими победительницами Итогового турнира WTA в парном разряде. Турнир пройдет с 26 по 29 октября.

Турнирная таблица – здесь