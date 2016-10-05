15:27 | ТЕННИС — WTA

Макарова и Веснина проиграли во втором круге турнира в Пекине

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Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина потерпели поражение в матче второго круга турнира WTA в Пекине в парном разряде. Сегодня они в двух сетах уступили американке Кристине Макхэйл и китаянке Пэн Шуай, которые в следующем круге сыграют с Бетани Маттек-Сэндз (США) и Люси Шафаржовой (Чехия).

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 5 424 394 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Второй круг

Макхэйл/Пэн Шуай (США/Китай, WC) - МАКАРОВА/ВЕСНИНА (Россия, 2) - 6:3, 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/beijing/2016/12/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Айртон

В одну калиточку.))

15:41

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