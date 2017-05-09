Макарова и Веснина проиграли во втором круге турнира в Мадриде

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина не смогли пробиться в четвертьфинал турнира в Мадриде в парном разряде. Олимпийские чемпионки уступили испанкам Аранче Парра Сантонхе и Сильвии Солер Эспиносе.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 5 439 350 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Второй круг

Парра Сантонха/Солер Эспиноса (Испания, WC) - МАКАРОВА/ВЕСНИНА (Россия, 2) - 6:4, 2:6, 10:6