Макарова и Веснина проиграли во втором круге турнира в Мадриде

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина не смогли пробиться в четвертьфинал турнира в Мадриде в парном разряде. Олимпийские чемпионки уступили испанкам Аранче Парра Сантонхе и Сильвии Солер Эспиносе.
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 5 439 350 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Второй круг
Парра Сантонха/Солер Эспиноса (Испания, WC) - МАКАРОВА/ВЕСНИНА (Россия, 2) - 6:4, 2:6, 10:6
shpasic
на Олимпиаде нужно было наших девочек обыгрывать, а таких турниров можно десяток выиграть))
18:08
RusSuck
Читалось.))
17:51