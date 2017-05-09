17:16 | ТЕННИС — WTA

Макарова и Веснина проиграли во втором круге турнира в Мадриде

0
0
0
0
2

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина не смогли пробиться в четвертьфинал турнира в Мадриде в парном разряде. Олимпийские чемпионки уступили испанкам Аранче Парра Сантонхе и Сильвии Солер Эспиносе.

Мадрид (Испания) 

Турнир WTA Mutua Madrid Open 

Призовой фонд 5 439 350 долларов 

Открытые корты, грунт 

Парный разряд 

Второй круг 

Парра Сантонха/Солер Эспиноса (Испания, WC) - МАКАРОВА/ВЕСНИНА (Россия, 2) - 6:4, 2:6, 10:6

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/madrid/2017/12/

0
0
0
0
2
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

shpasic

на Олимпиаде нужно было наших девочек обыгрывать, а таких турниров можно десяток выиграть))

18:08

RusSuck

Читалось.))

17:51