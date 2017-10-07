Макарова и Веснина проиграли в полуфинале турнира в Пекине

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина не сумели пробиться в полуфинал парного разряда турнира WTA в Пекине. В полуфинале они на тай-брейке уступили чешке Андреа Главачковой и Тимеа Бабош из Венгрии.

Отметим, что в другом полуфинале представительница Тайваня Чань Юнянь и швейцарка Мартина Хингис встретятся с Саней Мирзой из Индии и хозяйкой корта Пэн Шуай.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 6 381 679 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Бабош/Главачкова (Венгрия/Чехия, 4) – МАКАРОВА/ВЕСНИНА (Россия, 2) – 7:5, 6:7 (4:7), 10:8