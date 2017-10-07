Макарова и Веснина проиграли в полуфинале турнира в Пекине

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина не сумели пробиться в полуфинал парного разряда турнира WTA в Пекине. В полуфинале они на тай-брейке уступили чешке Андреа Главачковой и Тимеа Бабош из Венгрии.
Отметим, что в другом полуфинале представительница Тайваня Чань Юнянь и швейцарка Мартина Хингис встретятся с Саней Мирзой из Индии и хозяйкой корта Пэн Шуай.
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 6 381 679 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Полуфинал
Бабош/Главачкова (Венгрия/Чехия, 4) – МАКАРОВА/ВЕСНИНА (Россия, 2) – 7:5, 6:7 (4:7), 10:8
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Andrew Arshavin
Как это не сумели пробиться в полуфинал, если они проиграли в полуфинале?!
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Бней Иегуда
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