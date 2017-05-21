Макарова и Веснина проиграли Чань Юнянь и Хингис в финале турнира в Риме

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина проиграли Чань Юнянь и Мартине Хингис в финале турнира в Риме в парном разряде.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 2 775 745 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Финал
Чань Юнянь/Хингис (Тайвань/Швейцария, 2) - МАКАРОВА/ВЕСНИНА (Россия, 1) - 7:5, 7:6 (7:4)
Thomas_Boy_
Поздно пить боржоми. Олимпийское золото уплыло.)))
15:25
Мару_Саймон
Хингис просто шикарная. Соглашусь с предыдущим оратором, могла бы в одиночку уделать:)
15:22
shpasic
достойный финал лучших пар!)) ждём будущих побед от Леночки и Кательни, но Мартине сейчас нужнее))
15:17
RusSuck
Читалось!)) Мартина в принципе могла и одна управиться, бгг.))
15:14