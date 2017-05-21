Макарова и Веснина проиграли Чань Юнянь и Хингис в финале турнира в Риме

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина проиграли Чань Юнянь и Мартине Хингис в финале турнира в Риме в парном разряде.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 2 775 745 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Финал

Чань Юнянь/Хингис (Тайвань/Швейцария, 2) - МАКАРОВА/ВЕСНИНА (Россия, 1) - 7:5, 7:6 (7:4)