 Макарова и Веснина проиграли Чань Юнянь и Хингис в финале турнира в Риме. ТЕННИС - WTA. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
15:01 | ТЕННИС — WTA

Макарова и Веснина проиграли Чань Юнянь и Хингис в финале турнира в Риме

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Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина проиграли Чань Юнянь и Мартине Хингис в финале турнира в Риме в парном разряде.

Рим (Италия) 

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia 

Призовой фонд 2 775 745 долларов 

Открытые корты, грунт 

Парный разряд 

Финал 

Чань Юнянь/Хингис (Тайвань/Швейцария, 2) - МАКАРОВА/ВЕСНИНА (Россия, 1) - 7:5, 7:6 (7:4)

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Thomas_Boy_

Поздно пить боржоми. Олимпийское золото уплыло.)))

15:25

Мару_Саймон

Хингис просто шикарная. Соглашусь с предыдущим оратором, могла бы в одиночку уделать:)

15:22

shpasic

достойный финал лучших пар!)) ждём будущих побед от Леночки и Кательни, но Мартине сейчас нужнее))

15:17

RusSuck

Читалось!)) Мартина в принципе могла и одна управиться, бгг.))

15:14