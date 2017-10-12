Макарова и Веснина претендуют на звание лучших теннисисток в паре по итогам сезона

Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина вошли в число претенденток на звание лучшей пары года по версии WTA. Они в завершающемся сезоне выиграли два турнира под эгидой организации, а также стали победительницами Уимблдона.

Кроме Весниной и Макаровой на звание лучшей пары года также претендуют Чань Юнжань/Мартина Хингис и Бетани Маттек-Сэндз/Люси Шафаржова.

В номинании "лучшая теннисистка года" представлены Симона Халеп, Гарбинье Мугуруса, Елена Остапенко, Каролина Плишкова, Элина Свитолина и Винус Уильямс. На звание "возвращение года" претендуют Эшли Бэрти, Мэдисон Кис, Петра Квитова и Слоан Стивенс.

Приза "самый прогрессирующий игрок" могут быть удостоены Каролин Гарсия, Кристина Младенович, Елена Остапенко, Элина Свитолина и Коко Вандевеге.

Имена победителей WTA планирует назвать на итоговом турнире в Сингапуре, который пройдет с 22 по 29 октября.