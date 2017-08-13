Макарова и Веснина после турнира в Торонто возглавят парную чемпионскую гонку WTA

Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина после завершения турнира в Торонто поднимутся на первое место чемпионской гонки WTA среди пар, сообщает официальный сайт организации. Финальный матч турнира в Канаде состоится в воскресенье, 13 августа.

Вне зависимости от результата решающего матча против немки Анны-Лены Гренфельд и чешки Кветы Пешке, Макарова и Веснина сместят с первого места дуэт Мартина Хингис/Чан Юн-Янь.

Отметим, что предстоящий финал станет пятым в сезоне для российской пары. Ранее Макарова и Веснина выиграли турнир в Дубае и Уимблдон.