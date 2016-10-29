Макарова и Веснина обыграли Хингис и Мирзу и вышли в финал итогового турнира

В полуфинале парного разряда итогового турнира WTA россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина одолели Мартину Хингис из Швейцарии и Саню Мирзу, представляющую Индию. В финале они встретятся с американкой Бетани Маттек-Сэндз и чешкой Люси Шафаржовой.

Сингапур (Сингапур)

Турнир WTA BNP Paribas WTA Finals Singapore

Призовой фонд 7 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

МАКАРОВА/ВЕСНИНА (Россия, 4) – Хингис/Мирза (Швейцария/Индия, 2) – 3:6, 6:2, 10:6