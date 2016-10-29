Макарова и Веснина обыграли Хингис и Мирзу и вышли в финал итогового турнира

В полуфинале парного разряда итогового турнира WTA россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина одолели Мартину Хингис из Швейцарии и Саню Мирзу, представляющую Индию. В финале они встретятся с американкой Бетани Маттек-Сэндз и чешкой Люси Шафаржовой.
Сингапур (Сингапур)
Турнир WTA BNP Paribas WTA Finals Singapore
Призовой фонд 7 000 000 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Полуфинал
МАКАРОВА/ВЕСНИНА (Россия, 4) – Хингис/Мирза (Швейцария/Индия, 2) – 3:6, 6:2, 10:6
A wonderful win for @Vesnina001 and @katemakarova1 🇷🇺, to the finals! #WTAFinals pic.twitter.com/pIMfylfTwc– WTA (@WTA) 29 октября 2016 г.
sp2012
Молодчаги,использовали шанс,теперь бы дойти до конца и можно заканчивать с теннисом.Могут войти в историю на века. Пара ещё никогда не выигрывала Итоговый турнир. В финале будет сложно и настораживает,что соперницы соскочили с матч-болов в самом начале турнира. Обычно таким везёт до конца. Завтра держим кулаки за девочек. Вперёд Россия!!!
18:55
capitan76
А где чмока? Напился с горя упырь?
18:33
Thomas_Boy
лучшие!
18:26
zenkoly777
вперед девчонки!!!
18:08