17:52 | ТЕННИС — WTA

Макарова и Веснина обыграли Хингис и Мирзу и вышли в финал итогового турнира

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В полуфинале парного разряда итогового турнира WTA россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина одолели Мартину Хингис из Швейцарии и Саню Мирзу, представляющую Индию. В финале они встретятся с американкой Бетани Маттек-Сэндз и чешкой Люси Шафаржовой.

Сингапур (Сингапур)

Турнир WTA BNP Paribas WTA Finals Singapore

Призовой фонд 7 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

МАКАРОВА/ВЕСНИНА (Россия, 4) – Хингис/Мирза (Швейцария/Индия, 2) – 3:6, 6:2, 10:6

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/championships/2016/12/

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КОММЕНТАРИИ (4)
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sp2012

Молодчаги,использовали шанс,теперь бы дойти до конца и можно заканчивать с теннисом.Могут войти в историю на века. Пара ещё никогда не выигрывала Итоговый турнир. В финале будет сложно и настораживает,что соперницы соскочили с матч-болов в самом начале турнира. Обычно таким везёт до конца. Завтра держим кулаки за девочек. Вперёд Россия!!!

18:55

capitan76

А где чмока? Напился с горя упырь?

18:33

Thomas_Boy

лучшие!

18:26

zenkoly777

вперед девчонки!!!

18:08

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