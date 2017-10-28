Макарова и Веснина не смогли выйти в финал Итогового турнира года

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина не смогли пробиться в финал Итогового турнира года в парном разряде. В полуфинале дуэт уступил Кики Бертенс и Юханне Ларссон.
В финальном матче голландка и шведка встретятся с Тимеа Бабош и Андреа Главачковой.
Сингапур (Сингапур)
Турнир WTA BNP Paribas WTA Finals Singapore by SCglobal
Призовой фонд 7 000 000 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Полуфинал
Бертенс/Ларссон (Голландия/Швеция) - МАКАРОВА/ВЕСНИНА (Россия, 2) - 6:4, 6:3
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Thomas_Boy_
Жаль.
19:11
Бней Иегуда
Кики и Юханна, умнички!)) Ждём суперфинал с Тимеа и Андреа!))
19:08