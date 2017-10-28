19:03 | Теннис — WTA

Макарова и Веснина не смогли выйти в финал Итогового турнира года

2

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина не смогли пробиться в финал Итогового турнира года в парном разряде. В полуфинале дуэт уступил Кики Бертенс и Юханне Ларссон. 

В финальном матче голландка и шведка встретятся с Тимеа Бабош и Андреа Главачковой.

Сингапур (Сингапур) 

Турнир WTA BNP Paribas WTA Finals Singapore by SCglobal 

Призовой фонд 7 000 000 долларов 

Закрытые корты, хард 

Парный разряд 

Полуфинал 

Бертенс/Ларссон (Голландия/Швеция) - МАКАРОВА/ВЕСНИНА (Россия, 2) - 6:4, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/championships/2017/12/

2
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Thomas_Boy_

Жаль.

19:11

Бней Иегуда

Кики и Юханна, умнички!)) Ждём суперфинал с Тимеа и Андреа!))

19:08