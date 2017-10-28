Макарова и Веснина не смогли выйти в финал Итогового турнира года

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина не смогли пробиться в финал Итогового турнира года в парном разряде. В полуфинале дуэт уступил Кики Бертенс и Юханне Ларссон.

В финальном матче голландка и шведка встретятся с Тимеа Бабош и Андреа Главачковой.

Сингапур (Сингапур)

Турнир WTA BNP Paribas WTA Finals Singapore by SCglobal

Призовой фонд 7 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Бертенс/Ларссон (Голландия/Швеция) - МАКАРОВА/ВЕСНИНА (Россия, 2) - 6:4, 6:3