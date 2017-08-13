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Макарова и Весинина в финале в Торонто сыграют с Гренфельд и Пешке

Немка Анна-Лена Гренфельд и чешка Квета Пешке в полуфинале парного разряда на турнире WTA в Торонто обыграли чешский дуэт Люси Шафаржовой и Барборы Стрыцовой6:1, 7:5. В финале они встретятся с россиянками Екатериной Макаровой и Еленой Весниной. Поединок состоится в воскресенье, начало встречи - 22.00.

Торонто (Канада) 

Турнир WTA Rogers Cup 

Призовой фонд 2 434 389 долларов 

Открытые корты, хард 

Парный разряд 

Полуфинал 

Гренфельд/Пешке (Германия/Чехия, 8) - Шафаржова/Стрыцова (Чехия, 3) - 6:1, 7:5

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/rogers/2017/12/

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