Макарова и Весинина в финале в Торонто сыграют с Гренфельд и Пешке

Немка Анна-Лена Гренфельд и чешка Квета Пешке в полуфинале парного разряда на турнире WTA в Торонто обыграли чешский дуэт Люси Шафаржовой и Барборы Стрыцовой - 6:1, 7:5. В финале они встретятся с россиянками Екатериной Макаровой и Еленой Весниной. Поединок состоится в воскресенье, начало встречи - 22.00.

Торонто (Канада)

Турнир WTA Rogers Cup

Призовой фонд 2 434 389 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Гренфельд/Пешке (Германия/Чехия, 8) - Шафаржова/Стрыцова (Чехия, 3) - 6:1, 7:5