Макарова и Киченок вышли в полуфинал турнира в Истборне

Россиянка Екатерина Макарова и украинка Надежда Киченок вышли в полуфинал турнира в Истборне. В четвертьфинале они одолели бельгийку Элисе Мертенс и голландку Деми Схурс, который отказались от борьбы во второй партии.
Истборн (Великобритания)
Турнир WTA Nature Valley International
Призовой фонд 852 564 долларов
Открытые корты, трава
Парный разряд
Четвертьфинал
Надежда Киченок/Екатерина МАКАРОВА (Украина/Россия) – Элисе Мертенс/Деми Схурс (Бельгия/Голландия) – 6:2, 2:1 отказ 2-й пары
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