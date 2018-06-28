Макарова и Киченок вышли в полуфинал турнира в Истборне

Россиянка Екатерина Макарова и украинка Надежда Киченок вышли в полуфинал турнира в Истборне. В четвертьфинале они одолели бельгийку Элисе Мертенс и голландку Деми Схурс, который отказались от борьбы во второй партии.

Истборн (Великобритания)

Турнир WTA Nature Valley International

Призовой фонд 852 564 долларов

Открытые корты, трава

Парный разряд

Четвертьфинал

Надежда Киченок/Екатерина МАКАРОВА (Украина/Россия) – Элисе Мертенс/Деми Схурс (Бельгия/Голландия) – 6:2, 2:1 отказ 2-й пары