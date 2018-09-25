Макарова и Градецка вышли во второй круг турнира в Китае в парном разряде

Россиянка Екатерина Макарова и чешка Люси Градецка вышли во второй круг турнира WTA в Ухане (Китай). Теннисистки в первом раунде в стрех сетах обыграли представительниц Китая Цзян Синьюй и Ван Цян - 6:7, 6:4, 11:9. Встреча продолжалась 1 час 49 минут.

Ухань (Китай)

Турнир WTA Dongfeng Motor Wuhan Open

Призовой фонд 2 746 000 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Люси Градецка/Екатерина Макарова (Чехия/Россия, 8) - Цзян Синьюй/Ван Цян (Китай, WC) - 6:7, 6:4, 11:9

Габриэла Дабровски/Сюй Ифань (Канада/Китай, 4) - Дарья Гаврилова/Сайсай Чжэн (Австралия/Китай) - 6:0, 6:3