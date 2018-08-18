Макарова и Градецка вышли в полуфинал турнира в Цинциннати

Россиянка Екатерина Макарова и чешка Луция Градецка вышли в полуфинал турнира в Цинциннати в парном разряде. В трех сетах они обыграли Тимею Бабош из Венгрии и Кристину Младенович из Франции - 4:6, 7:5, 10:6.

В полуфинале они сыграют с россиянкой Анастасией Павлюченковой​ и Анастасией Севастовой из Латвии.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Люси Градецка/Екатерина МАКАРОВА (Чехия/Россия, 7) - Тимеа Бабош/Кристина Младенович (Венгрия/Франция, 2) - 4:6, 7:5, 10:6