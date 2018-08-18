Макарова и Градецка вышли в полуфинал турнира в Цинциннати

Россиянка Екатерина Макарова и чешка Луция Градецка вышли в полуфинал турнира в Цинциннати в парном разряде. В трех сетах они обыграли Тимею Бабош из Венгрии и Кристину Младенович из Франции - 4:6, 7:5, 10:6.
В полуфинале они сыграют с россиянкой Анастасией Павлюченковой и Анастасией Севастовой из Латвии.
Цинциннати (США)
Турнир WTA Western & Southern Open
Призовой фонд 2 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Четвертьфинал
Люси Градецка/Екатерина МАКАРОВА (Чехия/Россия, 7) - Тимеа Бабош/Кристина Младенович (Венгрия/Франция, 2) - 4:6, 7:5, 10:6
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