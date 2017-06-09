Лю Хуншен: "Шарапова крепкая на ощупь"

Бывший врач "Спартака" Лю Хуншен в интервью "СЭ" вспомнил, как однажды помог теннисистке Марии Шараповой. У доктора от общения со спортсменкой сложилось приятное впечатление.

– Вы и Марии Шараповой помогали. От имени всех мужчин России спрашиваем – как девушка на ощупь?

– Крепкая. У Маши были проблемы с ногой и плечом – обычная для теннисисток история. Два года подряд участвовала в "Кубке Кремля", жила в гостинице на Петровке. Приезжал к ней, ставил иголки. Приятная девушка, никакой звездности. Люди из окружения Шараповой предлагали работать с ней на постоянной основе.

– Почему отказались?

– Во-первых, в "Спартаке" все устраивало. Во-вторых, мотаться круглый год по свету, жить в самолете – то еще удовольствие. Даже с Шараповой. В-третьих, рискованно работать на одного человека. Лучше, когда ты сам себе хозяин. (Юрий ГОЛЫШАК, Александр КРУЖКОВ)

Полное интервью Лю Хуншена