Лыкина и Монова не смогли выйти в полуфинал "ВТБ Кубка Кремля"

Россиянки Ксения Лыкина и Полина Монова проиграли Николь Меличар и Анне Смит в четвертьфинале "ВТБ Кубка Кремля". В парном разряде женского турнира осталась одна представительница России - Анастасия Потапова, которой в паре с белоруской Верой Лапко предстоит поединок с Тимеа Бабош и Андреа Главачковой.
Москва (Россия)
Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля
Призовой фонд 790 208 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Четвертьфинал
Меличар/Смит А. (США/Великобритания) - ЛЫКИНА/МОНОВА (Россия) - 6:4, 6:1
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