17:15 | Теннис — WTA

Лыкина и Монова не смогли выйти в полуфинал "ВТБ Кубка Кремля"


Россиянки Ксения Лыкина и Полина Монова проиграли Николь Меличар и Анне Смит в четвертьфинале "ВТБ Кубка Кремля". В парном разряде женского турнира осталась одна представительница России - Анастасия Потапова, которой в паре с белоруской Верой Лапко предстоит поединок с Тимеа Бабош и Андреа Главачковой.

Москва (Россия)

Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля 

Призовой фонд 790 208 долларов 

Закрытые корты, хард 

Парный разряд 

Четвертьфинал 

Меличар/Смит А. (США/Великобритания) - ЛЫКИНА/МОНОВА (Россия) - 6:4, 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/kremlincup/2017/12/

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