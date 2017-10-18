Лыкина и Монова не смогли выйти в полуфинал "ВТБ Кубка Кремля"

Россиянки Ксения Лыкина и Полина Монова проиграли Николь Меличар и Анне Смит в четвертьфинале "ВТБ Кубка Кремля". В парном разряде женского турнира осталась одна представительница России - Анастасия Потапова, которой в паре с белоруской Верой Лапко предстоит поединок с Тимеа Бабош и Андреа Главачковой.

Москва (Россия)

Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 790 208 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Меличар/Смит А. (США/Великобритания) - ЛЫКИНА/МОНОВА (Россия) - 6:4, 6:1