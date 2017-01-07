Лорен Дэвис завоевала первый титул в Окленде

Американка Лорен Дэвис в финале турнира в новозеландском Окленде в двух сетах взяла верх над хорваткой Аной Конюх, "посеянной" под восьмым номером – 6:3, 6:1. 23-летняя теннисистка завоевала первый титул в своей карьере. Победу в парном разряде ASB Classic праздновал голландско-шведский дуэт Кики Бертенс/Юханна Ларссон.

Окленд (Новая Зеландия)

Турнир WTA ASB Classic

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Дэвис (США) – Конюх (Хорватия, 8) – 6:3, 6:1

Парный разряд

Финал

Бертенс/Ларссон (Голландия/Швеция, 3) – Схурс/Ворачова (Голландия/Чехия) – 6:2, 6:2