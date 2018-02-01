Линетт вышла в 1/4 финала турнира в Тайбэе

Представительница Польши Магда Линетт, посеянная на турнире в Тайбэе под седьмым номером, в матче второго круга обыграла Юханну Ларссон из Швеции. Встреча, продолжавшаяся 3 часа и 10 минут, завершилась со счетом 6:1, 6:7 (4:7), 7:6 (7:3).

В четвертьфинале Линетт встретится с победительницей пары Тимеа Бабош - Далила Якупович.

Тайбэй (Тайвань)

Турнир WTA Taiwan Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Магда Линетт (Польша, 7) - Юханна Ларссон (Швеция) - 6:1, 6:7 (4:7), 7:6 (7:3)