Линетт вышла в 1/4 финала турнира в Тайбэе

Представительница Польши Магда Линетт, посеянная на турнире в Тайбэе под седьмым номером, в матче второго круга обыграла Юханну Ларссон из Швеции. Встреча, продолжавшаяся 3 часа и 10 минут, завершилась со счетом 6:1, 6:7 (4:7), 7:6 (7:3).
В четвертьфинале Линетт встретится с победительницей пары Тимеа Бабош - Далила Якупович.
Тайбэй (Тайвань)
Турнир WTA Taiwan Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Магда Линетт (Польша, 7) - Юханна Ларссон (Швеция) - 6:1, 6:7 (4:7), 7:6 (7:3)
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