Линетт сыграет с Шараповой во втором круге в Тяньцзине

Полька Магда Линетт переиграла украинку Катерину Бондаренко в матче второго круга турнира WTA в Тяньцзине. Следующей ее соперницей будет россиянка Мария Шарапова, выигрывшая у Ирины-Камелии Бегу.

В других встречах китаянка Ван Сю выиграла у черногорки Данки Ковинич, а тайка Си Сувэй одолела китаянку Лу Цзинцзин.

Тяньцзинь (Китай)

Турнир WTA Tianjin Open

Призовой фонд 426 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Линетт (Польша) - Бондаренко К. (Украина) - 3:6, 6:3, 7:5

Ван Сю (Китай, WC) - Ковинич (Черногория) - 6:3, 7:6 (10:8)

Си Сувэй (Тайвань) - Лу Цзинцзин (Китай, Q) - 6:2, 6:2