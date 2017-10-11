Линетт сыграет с Шараповой во втором круге в Тяньцзине

Полька Магда Линетт переиграла украинку Катерину Бондаренко в матче второго круга турнира WTA в Тяньцзине. Следующей ее соперницей будет россиянка Мария Шарапова, выигрывшая у Ирины-Камелии Бегу.
В других встречах китаянка Ван Сю выиграла у черногорки Данки Ковинич, а тайка Си Сувэй одолела китаянку Лу Цзинцзин.
Тяньцзинь (Китай)
Турнир WTA Tianjin Open
Призовой фонд 426 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Линетт (Польша) - Бондаренко К. (Украина) - 3:6, 6:3, 7:5
Ван Сю (Китай, WC) - Ковинич (Черногория) - 6:3, 7:6 (10:8)
Си Сувэй (Тайвань) - Лу Цзинцзин (Китай, Q) - 6:2, 6:2
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