Лина Красноруцкая: "Завершение карьеры прошло довольно гладко"

Российская теннисистка Лина Красноруцкая рассказала, почему она решила не возобновлять карьеру.
– Каково это – уходить из спорта в 21 год?
– Тому было несколько причин, и, считаю, у меня все довольно гладко прошло. Может быть, можно было бы поиграть и подольше, но как сложилось, так сложилось. Против судьбы не пойдешь. Значит, мне так было суждено.
– У вас никогда не было ощущения, что вы не сказали последнего слова?
– Нет.
– И желания вернуться через какое-то время не возникало?
– Через несколько лет действительно возникло. Но у меня к тому моменту уже был ребенок, и материнский инстинкт оказался сильнее моего эго. Я подумала, что нужна детям больше, чем теннису, и решила, что возвращаться не стоит. (Мария НИКУЛАШКИНА)
Полная версия интервью - здесь.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/tennis/wta/reviews/lina-krasnoruckaya-voshischayus-zvonarevoy-veryu-v-potapovu-1438119/