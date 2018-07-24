Лина Красноруцкая: "Завершение карьеры прошло довольно гладко"

Российская теннисистка Лина Красноруцкая рассказала, почему она решила не возобновлять карьеру.

– Каково это – уходить из спорта в 21 год?

– Тому было несколько причин, и, считаю, у меня все довольно гладко прошло. Может быть, можно было бы поиграть и подольше, но как сложилось, так сложилось. Против судьбы не пойдешь. Значит, мне так было суждено.

– У вас никогда не было ощущения, что вы не сказали последнего слова?

– Нет.

– И желания вернуться через какое-то время не возникало?

– Через несколько лет действительно возникло. Но у меня к тому моменту уже был ребенок, и материнский инстинкт оказался сильнее моего эго. Я подумала, что нужна детям больше, чем теннису, и решила, что возвращаться не стоит. (Мария НИКУЛАШКИНА)

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