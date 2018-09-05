Леся Цуренко: "Ненавижу подобные матчи"

Украинка Леся Цуренко после поражения от Наоми Осаки в четвертьфинале Открытого чемпионата США (1:6, 1:6) рассказала, что отвратительно себя чувствовала в день игры из-за болезни. Теннисистка добавила, что не захотела сниматься с турнира.

- Ненавижу такие матчи, как этот, - приводит Channel News Asia слова Цуренко. - Я была больна, проснулась с вирусной инфекцией. Не хотелось сниматься, ведь это четвертьфинал турнира "Большого шлема". Но она (Осака) сыграла хорошо.

Матч продолжался всего 57 минут. Осака заработала 12 активно выигранных очков.

В полуфинале турнира 20-летняя японка сыграет с победительницей матча между Карлой Суарес Наварро и Мэдисон Кис.