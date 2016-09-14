Лепченко и Синякова вышли в третий круг турнира в Японии

Сегодня состоялись шесть матчей женского турнира в Японии. Юлия Путинцева из Казахстана, Магда Линетт из Польши и Ребекка Петерссон из Швеции вышли во второй круг. Чешка Катержина Синякова, американка Варвара Лепченко и словачка Яна Чепелова пробились в третий круг.

WTA Japan Women's Open Tennis

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Путинцева (Казахстан, 3) - Саккари (Греция) - 6:4, 6:3

Линетт (Польша) - Сема Э. (Япония, Q) - 6:1, 6:0

Петерссон (Швеция, Q) - Като (Япония, Q) - 6:3, 7:6 (11:9)

Второй круг

Лепченко (США) - Ларссон (Швеция, 4) - 6:2, 3:6, 6:4

Чепелова (Словакия) - Чан Со Чон (Корея, Q) - 6:3, 6:1

Синякова (Чехия) - Чирико (США) - 6:4, 5:7, 7:6 (7:3)