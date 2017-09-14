Лепченко и Доден не смогли выйти в четвертьфинал турнира в Квебек-Сити

Канадская теннисистка Франсуаза Абанда во втором круге турнира WTA в Квебек-Сити обыграла Варвару Лепченко из США - 5:7, 7:5, 6:4. Француженка Осеан Доден отказалась от продолжения борьбы и вывела в четвертьфинал еще одну американку Каролин Долхайд.

Также в следующий раунд пробились Тимеа Бабош из Венгрии и Татьяна Мария из Германии.

Квебек-Сити (Канада)

Турнир WTA Coupe Banque Nationale

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Абанда (Канада) - Лепченко (США, 5) - 5:7, 7:5, 6:4

Долхайд (США, Q) - Доден (Франция, 2) - 0:0 отказ 2-го игрока

Бабош (Венгрия, 3) - Броади Н. (Великобритания) - 6:2, 5:7, 6:2

Мария (Германия, 4) - Мин (США) - 6:1, 6:1