Ларссон вышла во второй круг турнира в Гштааде

Шведка Юханна Ларссон в двух сетах обыграла Викторию Томову из Болгарии в первом круге турнира ATP в Гштааде. Ее следующей соперницей станет австрийка Барбара Хаас. Хозяйка корта Патти Шнидер в трех сетах одолела соотечественницу Амру Садикович и теперь сыграет с немкой Антонией Лоттнер.

Гштаад (Швейцария)

Турнир WTA Ladies Championship Gstaad

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Шнидер (Швейцария, WC) – Садикович (Швейцария, WC) – 6:4, 6:7 (7:9), 7:6 (8:6)

Ларссон (Швеция, 5) – Томова (Болгария) – 7:5, 6:4