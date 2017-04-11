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Ларссон, Бюргер и Крунич - во втором круге турнира в Боготе

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Шведская теннисистка Юханна Ларссон в первом круге турнира WTA в Боготе обыграла Фиону Ферро из Франции -  2:6, 6:2, 6:1. Также в следующий раунд пробились Синди Бюргер из Голландии и Александра Крунич из Сербии.

Богота (Колумбия) 

Турнир WTA Claro Open Colsanitas 

Призовой фонд 226 750 долларов 

Открытые корты, грунт 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Ларссон (Швеция, 3) - Ферро (Франция, Q) - 2:6, 6:2, 6:1

Бюргер (Голландия, Q) - Мария (Германия) - 5:7, 6:3, 6:4

Крунич (Сербия) - Дуке-Мариньо (Колумбия) - 6:2, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/bogota/2017/

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