Ларссон, Бюргер и Крунич - во втором круге турнира в Боготе

Шведская теннисистка Юханна Ларссон в первом круге турнира WTA в Боготе обыграла Фиону Ферро из Франции - 2:6, 6:2, 6:1. Также в следующий раунд пробились Синди Бюргер из Голландии и Александра Крунич из Сербии.

Богота (Колумбия)

Турнир WTA Claro Open Colsanitas

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Ларссон (Швеция, 3) - Ферро (Франция, Q) - 2:6, 6:2, 6:1

Бюргер (Голландия, Q) - Мария (Германия) - 5:7, 6:3, 6:4

Крунич (Сербия) - Дуке-Мариньо (Колумбия) - 6:2, 6:4