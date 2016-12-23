Теннисистку Петру Квитову выписали из больницы, информирует AP. Три дня назад 26-летняя чешка перенесла операцию на левой руке. По словам самой Квитовой, она чувствует себя лучше с каждым днем. Оперировавший спортсменку доктор заверил ее, что все прошло хорошо и без осложнений.

Напомним, что Квитова подверглась нападению вооруженного ножом грабителя прямо в своем доме, в ходе борьбы с которым она получила серьезные ранения. По мнению врачей, Квитова сможет вернуться на корт примерно через полгода.