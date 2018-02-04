Квитова вошла в пятерку лучших по числу титулов среди действующих теннисисток

Чешка Петра Квитова после победы над француженкой Кристиной Младенович в финале St. Petersburg Ladies Trophy вышла на чистое пятое место по количеству титулов в одиночном разряде среди действующих теннисисток - на ее счету 21 трофей. До этой встречи 27-летняя спортсменка делила эту позицию с белоруской Викторией Азаренко и Агнешкой Радванска из Польши (по 20 титулов).

Первое место в этом списке занимает американка Серена Уильямс (72). На второй строчке располагается ее старшая сестра Винус Уильямс (49). Тройку лучших замыкает россиянка Мария Шарапова (36). Четвертую строчку удерживает датчанка Каролин Возняцки (28).

Отметим, что в топ-10 по данному показателю входят россиянка Светлана Кузнецова (17), румынка Симона Халеп (16) и сербка Елена Янкович (15).