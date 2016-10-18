Квитова, Винчи и Свитолина выступят на малом итоговом турнире WTA

Определились три первые участницы малого итого турнира WTA в Чжухае. Ими стали чешка Петра Квитова, итальянка Роберта Винчи и украинка Элина Свитолина. Турнир пройдет с 1 по 6 ноября.

– Наши поздравления Петре, Роберте и Элине, которые стали первыми тремя участницами турнира в Чжухае, – приводит официальный сайт WTA слова директора турнира Питера Джонстона. – Эти спортсменки – одни из самых ярких звезд WTA и прекрасные послы женского тенниса. Наши болельщики с огромным удовольствием будут наблюдать за их игрой в Чжухае.