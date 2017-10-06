Квитова - в полуфинале турнира в Пекине

Чешка Петра Квитова победила свою соотечественницу Барбору Стрыцову в четвертьфинале турнира в Пекине. Встреча закончилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:4. В полуфинале Квитова сыграет с победительницей матча Элина Свитолина (Украина) – Каролин Гарсия (Франция).
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 6 381 679 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Квитова (Чехия, 12) – Стрыцова (Чехия) – 6:3, 6:4
.@Petra_Kvitova books @ChinaOpen Semifinal spot!– WTA (@WTA) 6 октября 2017 г.
Fends off fellow Czech Strycova 6-3, 6-4! pic.twitter.com/Ufu6RrG6bC
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