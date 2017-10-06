Квитова - в полуфинале турнира в Пекине

Чешка Петра Квитова победила свою соотечественницу Барбору Стрыцову в четвертьфинале турнира в Пекине. Встреча закончилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:4. В полуфинале Квитова сыграет с победительницей матча Элина Свитолина (Украина) – Каролин Гарсия (Франция).

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 6 381 679 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Квитова (Чехия, 12) – Стрыцова (Чехия) – 6:3, 6:4