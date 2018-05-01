Квитова стала соперницей Вихлянцевой на турнире в Праге

Чешка Петра Квитова обыграла соотечественницу Терезу Смиткову со счетом 6:1, 6:3 в первом круге турнира в Праге. В следующем раунде Квитова встретится с россиянкой Натальей Вихлянцевой.

Прага (Чехия)

Турнир WTA J&T Banka Prague Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Чжан Шуай (Китай, 6) – Штефани Фегеле (Швейцария, Q) – 6:4, 7:5

Антония Лоттнер (Германия, Q) – Мона Бартель (Германия) – 6:0, 7:5

Петра Квитова (Чехия, 2) – Тереза Смиткова (Чехия, WC) – 6:1, 6:3