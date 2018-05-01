Квитова стала соперницей Вихлянцевой на турнире в Праге

Чешка Петра Квитова обыграла соотечественницу Терезу Смиткову со счетом 6:1, 6:3 в первом круге турнира в Праге. В следующем раунде Квитова встретится с россиянкой Натальей Вихлянцевой.
Прага (Чехия)
Турнир WTA J&T Banka Prague Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Чжан Шуай (Китай, 6) – Штефани Фегеле (Швейцария, Q) – 6:4, 7:5
Антония Лоттнер (Германия, Q) – Мона Бартель (Германия) – 6:0, 7:5
Петра Квитова (Чехия, 2) – Тереза Смиткова (Чехия, WC) – 6:1, 6:3
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