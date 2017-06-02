18:29 | ТЕННИС — WTA

Квитова рассказала, что до сих пор не чувствует двух пальцев после ножевого ранения

Чешская теннисистка Петра Квитова призналась, что до сих пор не чувствует двух пальцев на левой руке после ножевого ранения. В декабре прошлого года на 26-летнюю теннисистку в ее собственном доме напал грабитель и ранил в руку, после чего она перенесла операцию.

Roland Garros стал для Квитовой первым турниром после восстановления, она выбыла после матча с американкой Бетани Маттек-Сэндз во втором круге.

- Ощущения странные. День на день не приходится, - приводит CNN слова Квитовой. - Я до сих пор не чувствую два пальца, но такая уж сложилась ситуация. У меня травма, и я играю с тем, что есть. Иногда выпадают хорошие карты, иногда – не очень. Нужно играть с тем, что есть.

 

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