Квитова пропустит турнир в Истбурне из-за проблем со здоровьем

Чешка Петра Квитова не сыграет на турнире в Истбурне из-за проблем со здоровьем, сообщает официальный Твиттер WTA. Вчера двукратная победительница Уимблдона выиграла турнир в Бирмингеме. Этот титул для нее стал первым после ножевого ранения. В декабре прошлого года на 26-летнюю теннисистку в ее собственном доме напал грабитель и ранил в руку, после чего она перенесла операцию.

– Квитова снялась с турнира в Истбурне из-за абдоминальной травмы, – говорится в заявлении организации.

Турнир в Истбурне проходит с 25 июня по 1 июля.