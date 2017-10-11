Квитова проиграла в первом круге турнира в Тяньцзине

Чешка Петра Квитова в трех сетах уступила китаянке Чжу Линь в первом круге турнира WTA в Тяньцзине. В другом поединке представительница Казахстана Юлия Путинцева одолела американку Лорен Дэвис. Хорватка Донна Векич проиграла Беатрис Хаддад Майя из Бразилии.

Также в следующий раунд прошли швейцарка Штефани Фегеле, итальянка Сара Эррани и хозяйка корта Пэн Шуай.

Тяньцзинь (Китай)

Турнир WTA Tianjin Open

Призовой фонд 426 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Фегеле (Швейцария, Q) – Ан (США) – 6:3, 6:3

Путинцева (Казахстан, 5) – Дэвис (США, Q) – 7:6 (7:2), 4:6, 6:2

Пэн Шуай (Китай, 3) – Го Ханьюй (Китай, Q) – 6:2, 7:6 (7:5)

Хаддад Майя (Бразилия) – Векич (Хорватия, 4) – 6:7 (4:7), 6:4, 6:2

Эррани (Италия, Q) – Козлова (Украина) – 6:2, 6:1

Чжу Линь (Китай) – Квитова (Чехия, 2) – 6:4, 5:7, 6:4