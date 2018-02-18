Квитова после победы в Санкт-Петербурге выиграла турнир в Дохе

Чешка Петра Квитова выиграла турнир в Дохе. В финальном матче она взяла верх над Гарбинье Мугурусой. Это вторая победа для Квитовой подряд - ранее она выиграла турнир в Санкт-Петербурге.

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar Total Open 2018

Призовой фонд 2 897 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Петра Квитова (Чехия, 16) - Гарбинье Мугуруса (Испания, 4) - 3:6, 6:3, 6:4