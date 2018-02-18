20:37 | Теннис — WTA

Квитова после победы в Санкт-Петербурге выиграла турнир в Дохе

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Чешка Петра Квитова выиграла турнир в Дохе. В финальном матче она взяла верх над Гарбинье Мугурусой. Это вторая победа для Квитовой подряд - ранее она выиграла турнир в Санкт-Петербурге.

Доха (Катар) 

Турнир WTA Qatar Total Open 2018 

Призовой фонд 2 897 250 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Финал 

Петра Квитова (Чехия, 16) - Гарбинье Мугуруса (Испания, 4) - 3:6, 6:3, 6:4

Дополнительная информация

tennis.sport-express.ru/wta/doha/2018/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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let6zoehpq0h7xj

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog

21:37

Czechplayer

Просто фантастический теннис в последнее время показывает Пётра! Браво! 13-я победа подряд, ее личный рекорд составляет 14 побед.

20:52

Бней Иегуда

3-й титул после нападения и 22-й в карьере.) С возвращением в десятку и элиту, Петра!)

20:42

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