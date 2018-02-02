Квитова победила Остапенко и сыграет с Гергес в полуфинале турнира в Петербурге

Чешка Петра Квитова победила Елену Остапенко из Латвии в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге. Обладательница wild card встретится в полуфинале с Юлией Гергес, которая обыграла россиянку Елену Рыбакину.
В другом полуфинале Кристина Младенович встретится с победительницей противостояния между Каролин Возняцки и Дарьей Касаткиной.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy
Призовой фонд 733 900 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Петра Квитова (Чехия, WC) - Елена Остапенко (Латвия, 2) - 6:0, 6:2
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ArtTim
да походу Алену зазвездило....
18:29
shpasic
бгг, бараночка, отдала всего два гейма будущей первой ракетке))
17:43