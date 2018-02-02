Квитова победила Остапенко и сыграет с Гергес в полуфинале турнира в Петербурге

Чешка Петра Квитова победила Елену Остапенко из Латвии в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге. Обладательница wild card встретится в полуфинале с Юлией Гергес, которая обыграла россиянку Елену Рыбакину.

В другом полуфинале Кристина Младенович встретится с победительницей противостояния между Каролин Возняцки и Дарьей Касаткиной.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 733 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Петра Квитова (Чехия, WC) - Елена Остапенко (Латвия, 2) - 6:0, 6:2