17:30 | Теннис — WTA

Квитова победила Остапенко и сыграет с Гергес в полуфинале турнира в Петербурге

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Чешка Петра Квитова победила Елену Остапенко из Латвии в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге. Обладательница wild card встретится в полуфинале с Юлией Гергес, которая обыграла россиянку Елену Рыбакину.

В другом полуфинале Кристина Младенович встретится с победительницей противостояния между Каролин Возняцки и Дарьей Касаткиной.

Санкт-Петербург (Россия) 

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy 

Призовой фонд 733 900 долларов 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Четвертьфинал 

Петра Квитова (Чехия, WC) - Елена Остапенко (Латвия, 2) - 6:0, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/petersburgladies/2018/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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ArtTim

да походу Алену зазвездило....

18:29

shpasic

бгг, бараночка, отдала всего два гейма будущей первой ракетке))

17:43