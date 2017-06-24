Квитова - первая финалистка турнира в Бирмингеме

Представительница Чехии Петра Квитова вышла в финал турнира в Бирмингеме. В полуфинале он встречалась с соотечественницей Люси Шафаржовой, которая снялась с розыгрыша во втором сете при счете 1:0 в пользу соперницы.
Теннисистки провели на корте 34 минуты. В финале седьмая "сеяная" встретится с победителем пары Гарбинье Мугуруса - Эшли Бэрти.
Бирмингем (Великобритания)
Турнир WTA Aegon Classic Birmingham
Призовой фонд 819 940 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Полуфинал
Квитова (Чехия, 7, WC) - Шафаржова (Чехия) - 6:1, 1:0 отказ