16:25 | Теннис — WTA

Квитова - первая финалистка St. Petersburg Ladies Trophy

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Чешка Петра Квитова обыграла в трех сетах немку Юлию Гергес в полуфинале St. Petersburg Ladies Trophy. Матч длился 2 часа 7 минут.

В финале Квитова сыграет с победительницей пары Дарья Касаткина (Россия) - Кристина Младенович (Франция).

Санкт-Петербург (Россия) 

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy 

Призовой фонд 733 900 долларов 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Полуфинал 

Петра Квитова (Чехия, WC) - Юлия Гергес (Германия, 5) - 7:5, 4:6, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/petersburgladies/2018/

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