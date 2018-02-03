Квитова - первая финалистка St. Petersburg Ladies Trophy

Чешка Петра Квитова обыграла в трех сетах немку Юлию Гергес в полуфинале St. Petersburg Ladies Trophy. Матч длился 2 часа 7 минут.
В финале Квитова сыграет с победительницей пары Дарья Касаткина (Россия) - Кристина Младенович (Франция).
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy
Призовой фонд 733 900 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Петра Квитова (Чехия, WC) - Юлия Гергес (Германия, 5) - 7:5, 4:6, 6:2
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