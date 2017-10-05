Квитова обыграла Возняцки и вышла в четвертьфинал турнира в Пекине

Чешка Петра Квитова в двух сетах обыграла Каролин Возняцки из Дании в третьем круге турнира WTA в Пекине. В четвертьфинале она встретится со своей соотечественницей Барборой Стрыцовой, победившей ранее экс-россиянку Дарью Гаврилову, ныне выступающую за Австралию.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 6 381 679 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Квитова (Чехия, 12) – Возняцки (Дания, 5) – 6:1, 6:4