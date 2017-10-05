Квитова обыграла Возняцки и вышла в четвертьфинал турнира в Пекине

Чешка Петра Квитова в двух сетах обыграла Каролин Возняцки из Дании в третьем круге турнира WTA в Пекине. В четвертьфинале она встретится со своей соотечественницей Барборой Стрыцовой, победившей ранее экс-россиянку Дарью Гаврилову, ныне выступающую за Австралию.
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 6 381 679 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Квитова (Чехия, 12) – Возняцки (Дания, 5) – 6:1, 6:4
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shpasic
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