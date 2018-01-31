17:09 | Теннис — WTA

Квитова обыграла Веснину на турнире в Санкт-Петербурге


Чешская теннисистка Петра Квитова обыграла россиянку Елену Веснину в первом круге турнира WTA в Санкт-Петербурге - 6:2, 6:0. Матч продлился 1 час 8 минут. Победительница сделала 5 подач на вылет и допустила 3 двойные ошибки при 51 проценте первой подачи.

В следующем раунде Квитова встретится с румынкой Ириной-Камелией Бегу.

Санкт-Петербург (Россия) 

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy 

Призовой фонд 733 900 долларов 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Петра Квитова (Чехия, WC) - Елена ВЕСНИНА (Россия, 7, WC) - 6:2, 6:0

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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