Квитова обыграла Мугурусу в Пекине

Петра Квитова пробилась в 1/4 финала турнира в Пекине. В матче третьего круга чешская теннисистка обыграла испанку Гарбинье Мугурусу – 6:1, 6:4. Следующей соперницей Квитовой будет американка Мэдисон Кис.
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 5 424 394 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Квитова (Чехия, 14) - Мугуруса (Испания, 2) - 6:1, 6:4
Czechplayer
Мда, сложная сетка у Петры. Мугуруса в 1/8, теперь Кис в 1/4. Но с таким теннисом, как в последнее время, Квитовой любая соперница не помеха.
18:08