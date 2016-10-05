Квитова обыграла Мугурусу в Пекине

Петра Квитова пробилась в 1/4 финала турнира в Пекине. В матче третьего круга чешская теннисистка обыграла испанку Гарбинье Мугурусу – 6:1, 6:4. Следующей соперницей Квитовой будет американка Мэдисон Кис.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 5 424 394 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Квитова (Чехия, 14) - Мугуруса (Испания, 2) - 6:1, 6:4