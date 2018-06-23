17:15 | Теннис — WTA

Квитова обыграла Бузарнеску в полуфинале турнира в Бирмингеме


Чешская теннисистка Петра Квитова обыграла румынку Михаэлу Бузарнеску (6:3, 6:2) в полуфинале турнира WTA в Бирмингеме (Великобритания). Игра продолжалась один час и 14 минут.

Соперником чешки в финале станет представительница Словакии Магдалена Рыбарикова.

Бирмингем (Великобритания)

Турнир WTA The Classic Birmingham

Призовой фонд 871 028 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Полуфинал

Петра Квитова (Чехия, 4) - Михаэла Бузарнеску (Румыния) - 6:3, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/birmingham/2018/

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Материалы других СМИ