Квитова обыграла Бузарнеску в полуфинале турнира в Бирмингеме

Чешская теннисистка Петра Квитова обыграла румынку Михаэлу Бузарнеску (6:3, 6:2) в полуфинале турнира WTA в Бирмингеме (Великобритания). Игра продолжалась один час и 14 минут.
Соперником чешки в финале станет представительница Словакии Магдалена Рыбарикова.
Бирмингем (Великобритания)
Турнир WTA The Classic Birmingham
Призовой фонд 871 028 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Полуфинал
Петра Квитова (Чехия, 4) - Михаэла Бузарнеску (Румыния) - 6:3, 6:2
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