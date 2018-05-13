Квитова - о четвертом титуле в текущем сезоне: "Не верю, что это происходит на самом деле"

Чешка Петра Квитова заявила, что победы в текущем сезоне для нее гораздо важнее достижений 2011-го года, когда спортсменка завоевала шесть титулов, в том числе – обыграла россиянку Марию Шарапову в финале Уимблдона. 12 мая Квитова выиграла четвертый турнир в сезоне-2018, став в третий раз чемпионкой первенства в Мадриде.

– Конечно, сезон-2011 был великолепным, но для меня этот год гораздо более особенный, – цитирует WTA Insider Квитову. – Я была не уверена, смогу ли вообще снова играть в теннис, а теперь – завоевала уже пять титулов после возвращения. Об этом я и мечтать не могла. Не верю, что это происходит на самом деле.

В 2011-м я была почти что ребенком, играла совсем без давления на себя. Сейчас все по-другому: у меня есть опыт, я пережила тяжелые времена. Наверное, я повзрослела и просто стараюсь показывать свой лучший теннис. Физически я в лучшей форме за всю карьеру. Думаю, что и с точки зрения мышления на корте я работаю над правильными вещами. Спасибо за это моей команде.

Напомним, что перед Рождеством в 2016 году на Квитову в ее собственной квартире напал грабитель и нанес теннисистке ножевые ранения в левую кисть. Теннисистка перенесла сложную операцию, после которой восстанавливалась пять месяцев.

Петра Квитова: "Я очень устала, но, конечно, рада" //

Петра Квитова: "Выиграть третий раз в Мадриде это кое-что значит"