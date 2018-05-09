Квитова и Суарес-Наварро - в четвертьфинале турнира в Мадриде

Чешка Петра Квитова довела число побед на грунтовых кортах до восьми подряд. В среду в третьем круге турнира в Мадриде 28-летней теннисистка, на прошлой неделе завоевавшая титул в Праге, взяла верх над Анетт Контавейт из Эстонии – 6:7 (4:7), 6:3, 6:3. В четвертьфинале она встретиться с победительницей матча между испанкой Гарбинье Мугурусой и россиянкой Дарьей Касаткиной.
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 6 045 855 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Петра Квитова (Чехия, 10) – Анетт Контавейт (Эстония) – 6:7(4:7), 6:3, 6:3
Карла Суарес Наварро (Испания) – Бернарда Пера (США, Q) – 2:6, 6:2, 6:4
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