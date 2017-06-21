18:11 | ТЕННИС — WTA

Квитова и Гаврилова вышли в четвертьфинал турнира в Бирмингеме

Чешская теннисистка Петра Квитова во втором круге турнира WTA в Бирмингеме обыграла Наоми Броади из Великобритании - 6:2, 6:2. Еще одной четверьфиналисткой стала австралийка Дарья Гаврилова, которая одержала победу над Катержиной Синяковой - 7:5, 2:6, 6:4.

Бирмингем (Великобритания) 

Турнир WTA Aegon Classic Birmingham 

Призовой фонд 819 940 долларов 

Открытые корты, трава 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Квитова (Чехия, 7, WC) - Броади Н. (Великобритания, WC) - 6:2, 6:2

Гаврилова (Австралия, 9) - Синякова (Чехия) - 7:5, 2:6, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/birmingham/2017/

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