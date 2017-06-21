Квитова и Гаврилова вышли в четвертьфинал турнира в Бирмингеме

Чешская теннисистка Петра Квитова во втором круге турнира WTA в Бирмингеме обыграла Наоми Броади из Великобритании - 6:2, 6:2. Еще одной четверьфиналисткой стала австралийка Дарья Гаврилова, которая одержала победу над Катержиной Синяковой - 7:5, 2:6, 6:4.

Бирмингем (Великобритания)

Турнир WTA Aegon Classic Birmingham

Призовой фонд 819 940 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Квитова (Чехия, 7, WC) - Броади Н. (Великобритания, WC) - 6:2, 6:2

Гаврилова (Австралия, 9) - Синякова (Чехия) - 7:5, 2:6, 6:4