Квитова и Гаврилова вышли в четвертьфинал турнира в Бирмингеме

Чешская теннисистка Петра Квитова во втором круге турнира WTA в Бирмингеме обыграла Наоми Броади из Великобритании - 6:2, 6:2. Еще одной четверьфиналисткой стала австралийка Дарья Гаврилова, которая одержала победу над Катержиной Синяковой - 7:5, 2:6, 6:4.
Бирмингем (Великобритания)
Турнир WTA Aegon Classic Birmingham
Призовой фонд 819 940 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Квитова (Чехия, 7, WC) - Броади Н. (Великобритания, WC) - 6:2, 6:2
Гаврилова (Австралия, 9) - Синякова (Чехия) - 7:5, 2:6, 6:4