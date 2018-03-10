01:20 | Теннис — WTA

Квитова более чем за три часа одолела Путинцеву в Индиан-Уэллсе


Чешка Петра Квитова вышла в третий раунд турнира категории Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе. Со счетом 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 6:4 она переиграла Юлию Путинцеву из Казахстана. Матч продолжался 3 часа 20 минут. Квитова выполнила семь эйсов и допустила 18 двойных ошибок. В следующем матче она встретится с победительницей встречи Аманда АнисимоваАнастасия Павлюченкова.

Индиан-Уэллс (США) 

Турнир WTA BNP Paribas Open 

Призовой фонд 7 773 210 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Петра Квитова (Чехия, 9) - Юлия Путинцева (Казахстан) - 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 6:4

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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