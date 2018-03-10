Квитова более чем за три часа одолела Путинцеву в Индиан-Уэллсе

Чешка Петра Квитова вышла в третий раунд турнира категории Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе. Со счетом 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 6:4 она переиграла Юлию Путинцеву из Казахстана. Матч продолжался 3 часа 20 минут. Квитова выполнила семь эйсов и допустила 18 двойных ошибок. В следующем матче она встретится с победительницей встречи Аманда Анисимова – Анастасия Павлюченкова.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 7 773 210 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Петра Квитова (Чехия, 9) - Юлия Путинцева (Казахстан) - 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 6:4