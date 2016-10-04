Кузнецова вышла в третий круг турнира в Пекине

Россиянка Светлана Кузнецова в двух сетах переиграла Мисаки Дои из Японии в матче второго круга турнира WTA в Пекине. В других встречах словачка Доминика Цибулкова уступила француженке Ализе Корне, а румынка Симона Халеп оказалась сильнее бельгийки Янины Викмайер.
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 5 424 394 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
КУЗНЕЦОВА (Россия, 9) - Дои (Япония) - 6:1, 7:5
Корне (Франция) - Цибулкова (Словакия, 10) - 6:2, 5:7, 6:2
Халеп (Румыния, 4) - Викмайер (Бельгия) - 6:2, 6:2