16:43 | ТЕННИС — WTA

Кузнецова вышла в третий круг турнира в Пекине

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Россиянка Светлана Кузнецова в двух сетах переиграла Мисаки Дои из Японии в матче второго круга турнира WTA в Пекине. В других встречах словачка Доминика Цибулкова уступила француженке Ализе Корне, а румынка Симона Халеп оказалась сильнее бельгийки Янины Викмайер.

Пекин (Китай) 

Турнир WTA China Open 

Призовой фонд 5 424 394 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Второй круг

КУЗНЕЦОВА (Россия, 9) - Дои (Япония) - 6:1, 7:5

Корне (Франция) - Цибулкова (Словакия, 10) - 6:2, 5:7, 6:2

Халеп (Румыния, 4) - Викмайер (Бельгия) - 6:2, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/beijing/2016/

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