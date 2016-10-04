Кузнецова вышла в третий круг турнира в Пекине

Россиянка Светлана Кузнецова в двух сетах переиграла Мисаки Дои из Японии в матче второго круга турнира WTA в Пекине. В других встречах словачка Доминика Цибулкова уступила француженке Ализе Корне, а румынка Симона Халеп оказалась сильнее бельгийки Янины Викмайер.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 5 424 394 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

КУЗНЕЦОВА (Россия, 9) - Дои (Япония) - 6:1, 7:5

Корне (Франция) - Цибулкова (Словакия, 10) - 6:2, 5:7, 6:2

Халеп (Румыния, 4) - Викмайер (Бельгия) - 6:2, 6:2