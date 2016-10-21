Кузнецова вышла в финал "Кубка Кремля"

Светлана Кузнецова в полуфинале "Кубка Кремля" в трех сетах победила Элину Свитолину из Украины. В финале россиянка сыграет против сильнейшей в матче Юлия Гергес (Германия) – Дарья Гаврилова (Австралия).

Напомним, что в случае победы в Москве Кузнецова попадет в число участников итогового турнира года, жеребьевка которого прошла сегодня.

Москва (Россия)

Турнир WTA "Кубок Кремля"

Призовой фонд 758 788 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

КУЗНЕЦОВА (Россия, 1) – Свитолина (Украина, 4) – 6:1, 6:7 (2:7), 6:4