Кузнецова вышла в финал "Кубка Кремля"

Светлана Кузнецова в полуфинале "Кубка Кремля" в трех сетах победила Элину Свитолину из Украины. В финале россиянка сыграет против сильнейшей в матче Юлия Гергес (Германия) – Дарья Гаврилова (Австралия).
Напомним, что в случае победы в Москве Кузнецова попадет в число участников итогового турнира года, жеребьевка которого прошла сегодня.
Москва (Россия)
Турнир WTA "Кубок Кремля"
Призовой фонд 758 788 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
КУЗНЕЦОВА (Россия, 1) – Свитолина (Украина, 4) – 6:1, 6:7 (2:7), 6:4
Russian star @SvetlanaK27 is one match away from another @WTAFinalsSG after defeating Svitolina 6-1, 6-7, 6-4 pic.twitter.com/yJuq8i4kcv– WTA (@WTA) 21 октября 2016 г.