18:14 | ТЕННИС — WTA

Кузнецова вышла в финал "Кубка Кремля"

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Светлана Кузнецова в полуфинале "Кубка Кремля" в трех сетах победила Элину Свитолину из Украины. В финале россиянка сыграет против сильнейшей в матче Юлия Гергес (Германия) – Дарья Гаврилова (Австралия).

Напомним, что в случае победы в Москве Кузнецова попадет в число участников итогового турнира года, жеребьевка которого прошла сегодня.

Москва (Россия)

Турнир WTA "Кубок Кремля"

Призовой фонд 758 788 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

КУЗНЕЦОВА (Россия, 1) – Свитолина (Украина, 4) – 6:1, 6:7 (2:7), 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/kremlincup/2016/11/2/

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