Кузнецова вышла в четвертьфинал турнира в Истборне

Россиянка Светлана Кузнецова победила француженку Кристину Младенович в третьем круге турнира в Истборне. Встреча закончилась со счетом 6:4, 2:6, 6:3. В четвертьфинале Кузнецова сыграет с чешкой Каролиной Плишковой.

В другом поединке турнира румынка Симона Халеп обыграла Цветану Пиронкову и в четвертьфинале встретится с датчанкой Каролин Возняцки.

Истборн (Великобритания)

Турнир WTA Aegon International Eastbourne

Призовой фонд 753 900 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Третий круг

КУЗНЕЦОВА (Россия, 7) - Младенович (Франция, 9) - 6:4, 2:6, 6:3

Халеп (Румыния, 2, WC) - Пиронкова (Болгария, LL) - 6:7 (6:8), 7:6 (7:4), 7:5