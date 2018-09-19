Кузнецова вылетела с турнира в Гуанчжоу, проиграв китаянке Ван Цян

Китайская теннисистка Ван Цян обыграла россиянку Светлану Кузнецову (6:2, 6:2) во втором раунде турнира WTA в Гуанчжоу (Китай). Матч продолжался один час и восемь минут.

В следующем раунде китаянка сыграет с француженкой Фионой Ферро.

Гуанчжоу (Китай)

Турнир WTA Guangzhou Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Ван Цян (Китай, 3) - Светлана Кузнецова (Россия, WC) - 6:2, 6:2

Андреа Петкович (Германия) - Ван Яфань (Китай) - 6:4, 7:6(7:5)

Бернарда Пера (США) - Виктория Кузьмова (Словакия, 6) - 6:2, 6:3

Вера Лапко (Белоруссия, 7) - Дениз Хазанюк (Израиль, Q) - 6:2, 7:5

Фиона Ферро (Франция) - Чжэн Сайсай (Китай, 8) - 0:6, 6:3, 6:2

Юлия Путинцева (Казахстан, 5) - Сабина Лисицки (Германия) - 6:3, 6:3

Катерина Козлова (Украина) - Дженнифер Брэди (США) - 0:0 отказ 2-го игрока